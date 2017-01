Paris: un ballon dans le ciel pour demander la grâce d'Edward Snowden

Un ballon à l'effigie d'Edward Snowden a été hissé ce vendredi 13 par Amnesty international au-dessus de la réplique de la statue de la liberté à Paris pour demander au président Barack Obama de gracier le lanceur d'alerte avant son départ de la Maison Blanche. Au pied de la petite statue d'Auguste Bartholdi, l'auteur du monument emblématique de New York, une banderole réclamait une "grâce pour Snowden".

"On est à une semaine de la fin du mandat d'Obama. On a lancé une campagne mondiale pour lui demander de gracier Snowden avant son départ", a déclaré Nicolas Krameyer, cadre d'Amnesty en France. Une pétition en ce sens, qui a récolté "plus d'un million de signatures dans 120 pays", sera remise vendredi à la Maison Blanche, a-t-il ajouté.

Edward Snowden, actuellement réfugié en Russie, a été inculpé d'espionnage après avoir révélé en 2013 l'ampleur du système de surveillance mondiale des communications et d'internet par les États-Unis. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison dans son pays. Snowden "est entre le marteau et l'enclume" car "il ne peut bénéficier d'un procès équitable" dans son pays, l'Espionnage act, sous l'égide duquel il est poursuivi, "lui interdisant d'expliquer pourquoi il a agi de la sorte", a expliqué M. Krameyer.

Il est en outre "à la merci d'un renouvellement de visa en Russie", alors que le futur président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine "souhaitent se rapprocher", ses perspectives s'annonçant des plus sombres en cas d'extradition aux États-Unis, a-t-il poursuivi.

Donald Trump a qualifié Snowden de "traître absolu". "Je m'occuperai de lui avec sévérité", a-t-il promis. Son futur directeur de la CIA, Mike Pompeo, a de son côté réclamé la "peine de mort" pour le lanceur d'alerte. Edward Snowden a affirmé cette semaine ne pas compter sur une grâce de Barack Obama.