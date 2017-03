Drapeaux turc et propagande pro-Erdogan: de nombreux comptes Twitter connus piratés ce mercredi matin

Des hackers ont piraté plusieurs gros comptes officiels sur Twitter ce mercredi 15 au matin. Les hackers ont changé les photos des utilisateurs, remplacées par un drapreau turc, et publié des messages favorables au président Erdogan.

Sur fond de tension entre la Turquie et les Pays-Bas et l'Allemagne, pays qualifiés de "nazis" par Ankara après qu'ils aient annulé des meetings de ministres d'Erdogan, plusieurs comptes importants du réseau social Twitter ont été piratés. Les photos de profils des comptes ont par exemple été changées au profit d'une image représentant les armoiries de l'Empire ottoman.

Un message a aussi été publié sur chacun des comptes piratés. Ont pouvait y lire des accusations portées envers l'Allemagne et les Pays-Bas et liées à la polémique en cours. Des dizaines de comptes ont semble-t-il été hackés. Et si la majorité étaient des comptes français parmi lesquels figuraient le ministère de l'Economie et des Finances, Alain Juppé, KTO, Envoyé Spécial et des comptes étrangers ont aussi été victimes de ce piratage à l'image du journal allemand Die Welt ou du magazine américain Forbes.

Les tweets conseillaient aux lecteurs d'apprendre la langue turque et renvoyaient vers une vidéo de discours d'Erdogan très véhément envers Berlin et Amsterdam.

Ce mercredi 15 au matin, l'action n'avait pas été revendiquée mais de nombreux médias et internautes pointent du doigt une faille de l'outil statistique TwitterCounter.

Ces événements surviennent alors que les tensions sont vives entre l'Allemagne et les Pays-Bas d'un côté et la Turquie de l'autre. Erdogan a en effet vivement critiqué les deux Etats qui avaient refusé d'accueillir des ministres turcs dans leurs pays dans le cadre d'une campagne référendaire pro-Erdogan en Europe.

"Je pensais que le nazisme était mort, j'avais tort. Le nazisme est encore très répandu en Occident. L'Occident a montré son vrai visage" avait déclaré le président turc.