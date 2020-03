Le coronavirus expliqué graphiquement - Infographie de la contagion

Plusieurs analyses pertinentes basées sur les statistiques disponibles dans d'autres pays que la France permettent de comprendre les risques liés à l'épidémie du coronavirus. Voici une infographie simplifiée.

Le corona virus nous touchera problement tous

Sur 100% des français, 86% d'entre-nous n'auront pas de symptôme ou des symptômes légers qui se dissiperont au bout de 10 jours.

Pour 14% des français , une hospitalisation serait ou sera nécessaire

14% d'entre-nous pourraient être hospitalisés car les symptômes présentés sont forts et demandent une assistance hospitalière médicale. En général les symptômes forts apparaissent 5 jours après la contamination.



Parmi les 14% hospitalisés, 4 % nécessitent une réanimation ou mise sous respirateur

Parmi les plus affectés avec des symptômes forts, 4% nécessiteront une réanimation ou mise sous respirateur.

Le taux de mortalité

Il est difficile d'estimer avec certitudes le taux de mortalité de ce virus car les statistiques sont récentes et le nombres de décès ou cas déclarés ne sont pas toujours mesurés de la même manière d'un pays à l'autre

Les symptômes les plus courants du coronavirus

Malgré toutes les précautions de distanciation et d’hygiène les symptômes suivants pourraient apparaitre. De manière presque générale, les symptômes les plus courants sont :

la fièvre supérieure à 38,1°C

une toux sèche

Ce sont les deux symptômes les plus fréquents et que la majorité des patients malades auront seulement.

Le coronavirus peut également faire apparaître

des courbatures

des douleurs musculaires

des frissons

une fatigue intense

des maux de tête

un rhume.

Perte de goût et d'odorat : de nouveaux symptômes du coronavirus remontés par les patients

Plus récemment, des témoignages de patients atteints du Covid-19 ont permis d'identifier que la perte du goût et la perte de l'odorat étaient également des symptômes d'une infection possible à coronavirus. Mais là encore, il ne faut pas paniquer: de nombreuses raisons peuvent expliquer une perte temporaire du goût et de l'odorat, comme d'autres maladies saisonnières non liées au coronavirus (ex : la grippe), le tabagisme, etc.

Les symptômes manifestant une complication

Dans l’éventualité où vous rencontrez une sensation d’oppression ou un essoufflement, cela signifie que l’infection respiratoire devient aiguë. Dans ce cas-là, il faut rapidement appeler le 15 ou votre médecin traitant.

Que faire en cas de symptômes

Des mesures très strictes ont été annoncées par le gouvernement afin d’expliquer aux personnes comment agir en cas de symptômes du coronavirus.

Premiers symptômes, que faire? Surtout ne pas se rendre aux urgences mais consultez votre médecin traitant.

Une toux sèche et de la fièvre,

Si votre état vous semble préoccupant, privilégiez la téléconsultation avec un médecin généraliste ou contactez votre médecin traitant. Appelez pour vous informer si vous vous sentez malade et présentez des symptômes potentiellement contagieux comme la toux ou le rhume. .

Décrivez vos symptômes de manière précise et votre état de santé général

Votre médecin généraliste est en première ligne pour vous informer, vous orienter et vous dire si vous avez besoin de soins supplémentaires

Evitez l’automédication : il est peu recommandé d’utiliser des anti-inflammatoires et des corticoïdes pour se soigner du coronavirus qui pourraient avoir un effet aggravant selon le Ministère de la santé.

Attention si votre cas est bénin, Le SAMU et les urgences n’auront pas le temps de vous accompagner alors n’encombrez pas les urgences.

Cas plus graves