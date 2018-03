55% des Français ne veulent pas que Marine Le Pen se présente à la présidentielle

Plus de la moitié des Français (55%) ne souhaitent pas que Marine Le Pen se présente à nouveau à l'élection présidentielle de 2022. C'est ce qui ressort d'un récent sondage publié ce mercredi 6.

L'étude a été réalisée par Kantar Sofres-onepoint pour LCP, Public Sénat, Le Monde et Franceinfo.

Du côté des sympathisants du FN le chiffre est tout de même nettement plus élevé et 86% d'entre eux pensent qu'elle est encore en capacité de représenter son parti à la course à la présidence.

Le chiffre global est tout de même quelque peu alarmant pour la leader du Front national alors que le congrès national du parti est organisé samedi 10 et dimanche 11 à Lille.

Marine Le Pen semble avoir du mal à se relever de son échec au second tour de l'élection présidentielle puis du départ de son bras droit Florian Philippot qui a créé son propre parti en septembre dernier.

Si elle reste soutenue par ses partisans, le reste des Français semble être à nouveau à convaincre. Même au sein de son camp les doutent commencent à se ressentir: ainsi si 77% des sympathisants FN pensent que leur parti peut participer à un gouvernement, ce chiffre a reculé de 13 points.

Le congrès national du parti semble donc être un rendez-vous important pour la présidente du Front national. Ce sera l'occasion pour les membres du parti de redéfinir leur ligne et leur politique qui a perdu en clarté depuis l'échec de la présidentielle. Un nouveau nom devrait aussi être donné au FN.