Affaire Benalla- Matignon "mouillé" par Chokri Wakrim et Marie-Elodie Poitout?

Ce sont deux nouveaux noms qui relancent l'affaire Benalla et qui donne un éclairage nouveau sur les relations entre celui par qui le scandale arrive et des collaborateurs bien placés dans les institutions au cœur de l'Etat. La Préfecture de police de Paris et l'Elysée avait déjà été dans le collimateur lors des premières auditions des Commissions d'enquête parlementaire, c'est maintenant Matignon qui se retrouve dans la tourmente.

Selon une information dévoilée par Le Parisien (voir ici), Marie-Elodie Poitout, la responsable en charge du Groupe de sécurité du Premier ministre (GSPM) a été auditionnée auprès de la Brigade criminelle. Cette femme, commissaire divisionnaire depuis 2018, dont le nom n'était jamais apparu dans le dossier, a confirmé que c'est bien chez elle que se trouvait Alexandre Benalla le 26 juillet, jour de l'enregistrement de la conversation entre ce dernier et Vincent Crase, en violation de leur contrôle judiciaire, et qu'a révélé Mediapart.

Marie-Elodie Poitout nie cependant avoir procédé à l'enregistrement, et affirme ne pas se souvenir de la présence de Vincent Crase. Elle confirme cependant être une proche d'Alexandre Benalla puisqu'elle l'a reçu chez lui pour lui apporter son soutien. Elle explique aussi qu'une autre personne était présente à ce moment-là dans le logement, son compagnon Chokri Wakrim.

Le nom de ce dernier revient, selon Libération (voir ici), dans l'un des dossiers du scandale protéiforme qui a éclaté l'été dernier. Cet homme de 34 ans, ancien militaire, est impliqué dans un contrat de sécurité des propriétés de l'oligarque russe Iskander Makhmudov. Contrat qui été signé par une société gérée à l'époque par Vincent Crase. Ce dernier a d'ailleurs discuté avec Alexandre Benalla et l'ancien collaborateur de l'Elysée avait donné ce 26 juillet des indications sur la manière de gérer la crise sur ce dossier alors qu'il assurera en janvier devant la Commission d'enquête du Sénat n'être impliqué en rien dans les affaires russes de Vincent Crase.

Toujours selon Libération, Chokri Wakrim est également un proche d'Alexandre Benalla. Il apparaît en sa compagnie sur des images prises dans la demeure de l'homme d'affaires Vincent Miclet à l'été 2018., ou sur d'autres montrant encore les deux en compagnie d'un certain Mohamad Izzat Khatab, homme d'affaires syrien décrit par le quotidien comme "soupçonné de nombreuses escroqueries" et qui a hébergé Alexandre Benalla après son départ de l'Elysée.