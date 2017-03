Affaire Fillon: les enfants du couple ont rétrocédé à leurs parents une partie de leur rémunération comme collaborateurs parlementaires

C'est une nouvelle révélation embarrassante –une de plus– qui vient s'ajouter aux déboires de François Fillon. Le Parisien dévoile en effet des mouvements entre les comptes en banque des enfants de François Fillon et celui du candidat et de son épouse. Problème: les transferts d'argent en question se sont produits après réception des salaires encaissés par les deux enfants du couple pour des emplois justement octroyés par leur père dans le cadre de ses fonctions parlementaires.

Marie Fillon a ainsi travaillé pour son père, alors sénateur de la Sarthe, entre octobre 2005 et décembre 2006. Dans le cadre de sa fonction de collaboratrice parlementaire, elle a touché 46.000 euros nets avant d'en rétrocéder 33.000 à son père.

Via son avocat, Marie Fillon a reconnu le mouvement financier, qu'elle explique par un remboursement de les frais de son mariage en 2006. "Elle fait ce qu'elle veut de l'argent qu'elle gagne! Si elle veut rembourser ses parents, c'est son choix. Elle l'a dit spontanément aux enquêteurs" déclare son conseil, Me Kiril Bougartchev. Ce dernier précise d'ailleurs que le couple Fillon a fourni aux enquêteurs 14 factures justifiant de mariage pour un total de 44.000 euros.

Charles Fillon quant à lui, a été l'assistant de son père de janvier à juin 2007 pour un salaire de 4.846 euros bruts mensuels. Il virait chaque mois environ 30% de ses revenus nets à ses parents. L'avocat de François Fillon, Me Antonin Lévy confirme là aussi ces transferts d'argent, expliquant le fils remboursait "son loyer et son argent de poche".

François Fillon se rendra devant les juges d'instruction mercredi 15, une convocation à l'issue de laquelle il devrait être mis en examen. Entre 1988 et 2013, les différents emplois occupés par l'épouse et les enfants de François Fillon, et dont la justice décortique la teneur réelle, ont permis à la famille d'engranger 1,1 million d'euros de revenus.