Affaire Le Roux: Hamon appelle le ministre de l'Intérieur à quitter le gouvernement

Si Bruno le Roux a été convoqué par Bernard Cazeneuve après les révélations sur l'emploi de ses filles à l'Assemblée nationale ce mardi 21 dans l'après-midi, il a d'ores et déjà été lâché par le candidat PS à l'élection présidentielle.

Benoît Hamon a assuré que "l’exemplarité s’applique à tous". Pour le candidat à l’élection présidentielle, "la décision la plus prudente et sérieuse serait qu’il choisisse" de démissionner. Et d'ajouter: "Il faut pouvoir lever le soupçon et c’est souvent mieux de le faire en prenant des décisions, difficiles j’imagine, brutales, mais qui supposent probablement pour lui de quitter le gouvernement".

Selon Quotidien, le locataire de la place Beauvau a employé ses filles, alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes, en cumulant respectivement 14 et 10 CDD entre 2009 et 2016, pour un montant total de quelque 55.000 euros. Elles n'avaient, lors des premiers contrats, que 15-16 ans. Certains CDD ont pu avoir lieu en même temps que des stages en entreprise ou sur le temps universitaire, à l'été 2013 pour l'une des filles, 20 jours en mai 2015 pour l'autre, affirme l'émission de Yann Barthès.

"Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'Etat, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent", avait lancé Bernard Cazeneuve en début de journée, sans toutefois évoquer directement la polémique. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault s'est, lui, dit "pour l'exemplarité et la transparence": "Tout le monde doit être traité à la même enseigne quel qu'il soit, connu ou moins connu".

De son côté, le ministre de l'Intérieur a fait savoir qu'il prendra la parole à 18h.