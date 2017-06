Affaire Ferrand: une première perquisition aux mutuelles de bretagne

Une première perquisition a eu lieu au siège social des Mutuelles de Bretagne, à Brest, jeudi 2 selon Le Télégramme. Cette intervention a lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte suite aux révélations sur les activités de Richard Ferrand à l'époque où il dirigeait les Mutuelles de Bretagne.

Toujours selon le quotidien local, les enquêteurs ont saisi de nombreux documents entre 15h et 19h jeudi. Les pièces saisies sont en ce moment en cours d'exploitation. L'enquête a pour but de découvrir si les conditions d'acquisition et de location de l'immeuble Brestois, où les Mutuelles de Bretagne ont installé un centre de soins en 2011, sont légales. Mais les investigations portent aussi sur les soupçons de conflit d'intérêt lors du vote de Richard Ferrand d'une loi sur les mutuelles à l'Assemblée Nationale. A l'époque il exerçait sa mission de conseil auprès des Mutuelles de Bretagne.

C'est la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes qui est chargée de l'enquête qui devrait durer plusieurs semaines, même plusieurs mois. Les premières auditions des personnes concernées par le dossier auront lieu cette semaine.

Cependant, ce sera au parquet de Brest de déterminer si, au final, les accusations sont fausses ou si d'éventuels soupçons comme ceux d'abus de confiance ou de trafic d'influence s'avèrent fondées. Richard Ferrand est actuellement en campagne pour les élections législatives dans le Finistère.