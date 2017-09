L'agresseur de NKM condamné à trois mois de prison avec sursis

Vincent Debraize, l'élu normand qui a agressé Nathalie Kosciusko-Morizet en juin dernier, a été condamné ce jeudi 7 à trois mois de prison avec sursis ainsi qu'à 1.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris.

Les juges se sont montrés un peu moins sévères que les réquisitions de procureur qui avait demandé quatre mois de prison avec sursis et 1.500 euros d'amende pour "outrages et violences sur une personne chargée d'une mission de service public", faits passibles de trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Alors candidate aux législatives dans la 2e circonscription de Paris, NKM distribuait des tracts le 15 juin sur le marché de la place Maubert dans le Ve arrondissement lorsqu'un homme d'une cinquantaine d'années les lui a pris pour les lui envoyer au visage.

L'ex-députée -qui avait brièvement perdu connaissance- a évoqué une gifle et un coup au thorax, tandis que l'accusé a nié avoir levé directement la main sur elle. Il avait également affirmé avoir été poursuivi par des membres de son entourage dont un aurait fait un salut nazi, un autre l'ayant agressé dans le métro. Des allégations jugées "peu crédibles" par les juges durant l'audience.

Vincent Debraize, 55 ans, est un ex-UDI, maire de la petite commune de Champignolles dans l'Eure. L'homme avait donné son parrainage à Henri Guaino pour l'élection présidentielle 2017, le même Henri Guaino qui a été éliminé au premier tour des législatives dans cette même circonscription. Il reprochait donc à NKM d'avoir fait perdre son champion comme elle aurait selon lui fait perdre la droite aux municipales parisiennes.