Alexandre Benalla travaille pour Marcel Campion, le "roi des forains" (vidéo)

Décidément, l’onde de choc de l’affaire Benalla n’empêche pas l’ancien jeune conseiller du président Macron de poursuivre sa carrière en multipliant les contacts. Selon un article du Figaro, Alexandre Benalla a en effet travaillé pour Marcel Campion, dit le "roi des forains" sur la sécurité de la Foire du Trône qui s’achève dans quelques jours aux portes de Paris.

L’article du Figaro n’est d’ailleurs pas une révélation gênante en soi pour le forain puisque Marcel Campion lui-même a confirmé cette collaboration dans une vidéo. Il ne cache pas d’ailleurs tout le bien qu’il pense d’Alexandre Benalla. "Je l’apprécie car beaucoup de gens qui travaillent dans la sécurité m’ont dit qu’il était valable. Alors je lui ai demandé son avis. Comme la Foire du trône va se terminer et qu’il y a encore deux-trois problèmes au niveau de la sécurité, j’ai demandé à Alexandre qu’on fasse le tour de la foire, qu’il regarde et il me dira dans quelques temps ce qu’il en pense". Benalla, qui apparaît à l’écran, ne dit pas un mot avant de remercier, à la fin, le "roi des forains".

Alexandre #Benalla devient Monsieur "Sécurité" de Marcel Campion, après leur rencontre le 24 Mai Le «roi des manèges» confirme aujourd'hui dans cette vidéo leur collaboration en matière de sécurité.

Le Figaro de son côté détaille tout de même l’origine de la rencontre entre les deux hommes : d’après Marcel Campion, ils se seraient rencontrés "il y a deux ou trois mois" à Deauville. Ce serait Alexandre Benalla qui aurait alors sollicité Marcel Campion qui lui avait laissé sa carte.

Alexandre Benalla est brusquement apparu sur la scène médiatique à l’été 2018 après la révélation de violences commises en marge de la manifestation du 1er mai 2018. L’affaire est depuis devenue protéiforme avec plusieurs volets (passeports diplomatiques, signature d’un contrat avec un oligarque russe, non-respect du contrôle judiciaire…).