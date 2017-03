Alexandre Jardin "choqué" par sa première rencontre avec Jacques Chirac

Invité de l'émission en ligne .POL ce jeudi 2, Alexandre Jardin, candidat à l'élection présidentielle, est revenu sur sa première rencontre avec Jacques Chirac quand ce dernier était président.

Au début de l'émission, le candidat est amené à réagir à une photo sur laquelle on le voit avec Jacques Chirac, assis à une table. La scène que l'écrivain raconte s'est déroulée lors d'une table ronde sur la lecture à Château-Gontier, en Mayenne, en février 2000 alors que Jacques Chirac était président. La scène est l'un des événements qui l'ont poussé à faire de la politique.

"On dit la vérité? C'est une des scènes qui m'a le plus choqué. (...) Je vais vous dire vraiment la vérité vous allez tomber de votre chaise" a commencé l'écrivain, avant de situer le contexte de cet événement.

"Il me dit +dans le département, il faut s'appuyer sur cette femme, elle connait tout le monde+, il se penche et il me dit: +en plus elle est bonne+". Jacques Chirac griffonnera ensuite le numéro de la femme sur un papier pour le donner à l'écrivain.

Alexandre Jardin a ensuite dénoncé le sexisme et la "vulgarité" de la phrase, "surtout de la part d'un chef de l'état", et s'est dit "choqué" par ces propos.

"Pour le citoyen que je suis, je tombe de trente étages" a-t-il affirmé avant d'expliquer la raison de son engagement, qui vient en partie de cet épisode: "je me suis dit, à un moment, il va falloir que des gens biens reviennent".

"Merde, la grandeur de la France c'est quelque chose quand même" déplorera-t-il pour conclure.

