Andrea Kotarac, ancien Insoumis, devient assistant parlementaire d'un député européen RN

Andréa Kotarac, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes jusque-là LFI et ancien membre de l'équipe de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon est passé au Rassemblement national avant les Européennes en appelant à voter pour le parti de Marine Le Pen. Il a désormais formalisé son adhésion au mouvement d'extrême droite en devenant l'assistant parlementaire du député européen RN Hervé Juvin.

Cette information, révélée par le journal L'Opinion, intervient alors que l'ancien Insoumis rentre d'un voyage très controversé en Syrie aux côtés des autres lepénistes Thierry Mariani, Nicolas Bay et Virginie Joron. Au cours de cette visite, ils ont notamment été reçus par Bachar al-Assad en persone. Thierry Mariani et Nicolas Bay se sont, en outre, livrés à un selfie provocateur dans la ville de Saidnaya -où se trouve l'une des pires prisons du régime où des milliers d'opposants ont été torturés à mort et exécutés selon Amnesty international.

Interrogé sur cette visite par le quotidien, Hervé Juvin a estimé que "C’était une démarche personnelle avant son embauche, qui ne nécessite donc pas mon commentaire". L'élu a également confié ne pas encore avoir décidé le montant de la rémunération d'Andrea Kotarac et des missions qui lui seront confiés.

Le député, chroniqueur de la revue d’extrême droite Elements, rappelle L'Opinion, aurait été séduit par les "qualités d'orateur" du jeune homme lors d'un meeting de campagnes pour les Européennes à Hénin-Beaumont, fief électoral de Marine Le Pen.