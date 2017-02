Après des propos polémiques sur la Manif pour tous, Macron se pose en défenseur de "la communauté homosexuelle"

Après ses propos sur les anti-mariage gay "humiliés" qui ont fait polémique dans L'Obs, Emmanuel Macron a tenté de renverser la vapeur et de mettre fin au début de polémique. Il est revenu sur ses propos ce samedi 18 en expliquant dans le même hebdomadaire que la communauté homosexuelle avait également été "humiliée" et qu'elle trouverait "toujours en lui un défenseur".

"Par sa réaction à mon propos, la communauté homosexuelle m'a rappelé que ses plaies sont encore à vif. Qu'elle a été humiliée, violentée, blessée par un processus qui aurait dû être un soulagement mais a tourné à l'affrontement", a-t-il déclaré. Jeudi 16, le candidat à l'élection présidentielle avait provoqué un tollé à gauche et chez les associations de défense des homosexuels en déclarant que les opposants au mariage gay avaient été "humiliés" par l'exécutif.

Ces propos ont immédiatement déclenché la colère de nombreux partisans du mariage entre adultes de même sexe. Sur Twitter, ils se sont indignés des déclarations du candidat, en reprenant à leur compte l'expression "humiliés" utilisée par Emmanuel Macron sous le hastag #Teamhumiliés.

"En ma qualité de candidat à la magistrature suprême, je réaffirme que le progrès des droits individuels et collectifs est un combat nécessaire et qu'il ne doit pas être une machine à créer des haines recuites", a-t-il souligné ce samedi. Et d'ajouter: "nous devons être, nous politiques, vigilants sur la méthode de la réforme. Sur le fond, la communauté LGBT sait mon profond attachement au progrès de ses droits et trouvera toujours en moi un défenseur".

Toutefois, le leader d'En Marche! a tenu à réaffirmer que les opposants au mariage homosexuel "se sont sentis bafoués dans leurs convictions profondes" et "en ont conçu du ressentiment".