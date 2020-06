Après la gestion de crise, l’Elysée multiplie les consultations !

C’est résolument vers l’avenir que veut se projeter désormais le Président de la République. Depuis le début de la semaine, Emmanuel Macron multiplie les consultations pour préparer la relance et cette période de l’après-crise.

Pendant des semaines, l’Elysée a géré l’urgence au quotidien, en répondant aux multiples attaques sur la pénurie des masques, le recours à l’hydroxychloroquine, le confinement mais aussi la gestion du déconfinement, ….

C’est donc une nouvelle étape, qui s’ouvre pour le Président de la République, qui a déjà demandé, au cours de leur entrevue, des propositions pour relancer l’économie au président du Sénat (Gérard Larcher), de l’Assemblée Nationale (Richard Ferrand) et du Conseil économique, social et environnemental (Patrick Bernasconi)

Des réunions tous azimuts pour redonner un élan à l’action présidentielle

Jeudi 04 juin, c’était au tour des partenaires sociaux d’être reçus au Palais de l’Elysée, et d’autres devraient suivre dans les jours à venir. Outre la réflexion autour de l’après-Covid – et les questionnements sont innombrables et concernent tous les secteurs d’activité -, le président accélère aussi sur sa gestion de l’avenir post-municipal.

C’est donc tout un plan d’action, qu’Emmanuel Macron élabore en multipliant les consultations. Car il devra présenter sa feuille de route pour cette dernière ligne droite de son quinquennat. Certains espèrent que le président s’adressera aux Français au lendemain du 2nd tour des élections municipales, alors que d’autres envisagent une prise de parole à l’occasion du 14 juillet. Tous souhaitent aussi en savoir plus sur la politique de la France dans les mois qui viennent, en attendant un autre rendez-vous, fixé de longue date : les élections présidentielles de 2022.