Arnaud Montebourg et Aurélie Filipetti, en couple depuis 2014, se sont séparés

C'est le magazine Closer qui dévoile l'information: Arnaud Montebourg et Aurélie Filipetti, qui ont formé l'un des couples les plus influents de la scène politique française, viennent de se séparer. Ils devraient pourtant rester proches politiquement.

Le magazine explique que le couple a battu de l'aile durant la primaire, éprouvante pour le candidat Montebourg, en plus de s'être soldée par une défaite cuisante. Les deux (ex-)tourtereaux avaient donc pris quelques jours de vacances à Miami, en Floride, pour essayer de se retrouver. Sans succès apparemment.

Leur couple avait émergé sur le devant de la scène en 2014 lorsque Paris Match a dévoilé la liaison entre l'ancien ministre de l'Economie et du Redressement productif, et l'ancienne ministre de la Culture. Ils avaient en commun d'avoir tous les deux claqué la porte du gouvernement de Manuel Valls. Ensemble, ils ont eu une fille, Jeanne, né en 2015 et grande prématurée. Une épreuve pour le couple, à laquelle s'est conjuguée une campagne présidentielle particulièrement difficile. D'autant qu'Aurélie Filipetti reconnaissait mal assumer d'être reléguée au second plan, elle qui est toujours députée (ce que n'est plus Arnaud Montebourg depuis 2012): "Je ne peux plus penser par moi-même. Je suis forcément le porte-voix de mon compagnon" évoquait-elle dans les pages du Monde.

Ils n'ont en tout cas pas fini de se croiser à court terme sur le champ de bataille politique, et dans le même camp. Arnaud Montebourg a en effet annoncé son soutien à Benoît Hamon, qui l'a battu lors de la primaire de la gauche. Aurélie Filipetti, elle, est l'un des porte-paroles du candidat actuellement crédité d'environ 12% dans la plupart des sondages.