Arnaud Montebourg se retire de la vie politique et se reconvertit dans la production de miel

Quand Arnaud Montebourg connaît une déconvenue politique, il se tourne vers le privé. En 2014, alors qu'il venait tout juste de quitter avec fracas son poste de ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique, il s'inscrit dans une formation à l'INSEAD et rejoint en 2015 l'enseigne Habitat spécialisée dans la vente de meubles et d'objets de décoration. Il quittera son poste au moment de se lancer dans la campagne de la primaire de la gauche en vue de l'élection présidentielle. Ces dernières se sont soldées par une défaite cuisante pour le candidat qui ne terminera que troisième avec 17,52% des suffrages. Il rejoindra l'équipe de campagne du vainqueur Benoît Hamon lors de la campagne du candidat PS, qui se soldera également par une nouvelle déconvenue (6,36%).

Nouveau retour dans le privé donc, mais cette fois dans une activité visiblement atypique: Arnaud Montebourg se lance en effet dans la production et le commerce du miel. Selon une information du Figaro, travaille à la création de sa propre société de production et d'exploitation. "Il bosse sur ce projet depuis six mois, il y est très attaché, s'il le fait c'est par passion. En même temps, il continue à investir dans plusieurs projets de start-up, notamment dans l'agroalimentaire, avec son fonds d'investissement" explique un des proches de l'ancien ministre au journal.

Arnaud Montebourg a pourtant connu un échec cuisant lors de la dernière société pour laquelle il a participé à la création: NewWind, une start-up proposant des "arbres à vent" (une sorte d'éolienne pensée pour la ville), une entreprise créée en 2015 a été placée en liquidation judiciaire en mars dernier.

Arnaud Montebourg a quitté sa dernière fonction élective, conseiller général de Saône-et-Loire, en 2015. Il ne se présente pas aux législatives et n'est candidat à aucun mandat.