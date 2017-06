Assemblée nationale: comment contacter directement l'un des nouveaux députés?

INFO PRATIQUE - La nouvelle Assemblée nationale qui est sortie des urnes après le scrutin des 11 et 18 juin aura une caractéristique flagrante: la relative nouveauté à ce poste de ceux qui la composeront. En effet, sur les 577 députés qui vont prendre place sur les sièges du Palais Bourbon, 424 seront députés pour la première fois. Parmi eux, quelques noms connus de responsables politiques de premier plan –comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon– mais beaucoup de nouveaux venus dans l'arène et un profil sociologique a priori plus proche de la fameuse "société civile" dont La République en marche (LREM) se réclame.

Mais des députés qui ressemblent plus sociologiquement à leurs électeurs seront-ils aussi plus accessibles? La réponse viendra à l'usage, mais le meilleur moyen est encore d'essayer. Reste à savoir comment contacter directement un député, une démarche qui n'est si complexe que cela.

Tous les députés de France ont une adresse postale commune et une adresse email construite suivant le même modèle. Pour envoyer un courrier à son député, il suffit en effet de lui écrire (en précisant évidemment le nom du député sur l'enveloppe) à l'adresse suivante: Assemblée nationale – 126, rue de l'Université – 75355 Paris 07 SP. Les services généraux de l'Assemblée nationale transmettront ensuite le pli à votre député ou à ses collaborateurs.

Côté email, chaque élu se voit attribuer une adresse construite de la même manière, à savoir "première lettre du prénom (ou initiales pour un prénom composé" + "nom de famille" + "@assemblee-nationale.fr". Le député Sylvain Maillard (LREM), élu à Paris dès le premier tour est en principe accessible à l'adresse "smaillard@assemblee-nationale.fr", quand à Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez lui écrire sur "jlmelenchon@assemblee-nationale.fr". Cependant, il ne s'agit-là que de règles générales qui s'appliquent à tous les députés. Mais chaque élu aime aussi à fonctionner de manière individuelle, par exemple en utilisant une autre adresse email que celle créée par l'Assemblée nationale.

Le lien le plus aisé, et le plus direct enfin, est de contacter son député directement via sa permanence. La plupart des élus tiennent en effet plusieurs fois par mois une consultation pour les citoyens dans un local de leur circonscription. Dans l'attente d'une éventuelle réforme, les députés disposent aussi chaque mois d'une "indemnité représentative de frais de mandat" dont le montant est revalorisé comme les traitements de la fonction publique. Au 1er février 2017, le montant mensuel de cette indemnité est de 5.840 euros brut. Elle doit servir par exemple à louer un local pour une permanence pour que vous puissiez le contacter ou le rencontrer. Or, un nombre très important de nouveaux députés peut signifier aussi beaucoup d'élus n'ayant pas encore la logistique nécessaire (contrairement à un sortant réélu) pour assurer l'accueil. Mieux vaudra donc vous armer de patience, le temps que les élus LREM fassent le nécessaire, avant d'espérer les rencontrer.

Il faut rappeler enfin –et la chose est souvent confuse– qu'un député est, légalement parlant, un élu de la nation, et non un élu régional. Par conséquent, aucune règle n'oblige un député à avoir une permanence dans votre circonscription, ni même d'y résider. Et si vous souhaitez rencontrer un député, rien ne vous oblige à aller voir celui élu dans votre circonscription. Reste à savoir, dans ce dernier cas, si un élu pour lequel vous ne pourrez pas voter acceptera facilement de vous recevoir dans son emploi du temps!