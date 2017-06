Assemblée nationale: De Rugy tance Mélenchon lors de son discours d'investiture

Visiblement, la première session parlementaire à l'Assemblée nationale mardi 27, qui a vu l'élection de François de Rugy au poste de président de l'institution n'a pas vraiment plus au néo-député Jean-Luc Mélenchon.

On vous résume en images la 1ere journée de Mélenchon à l'Assemblée nationale https://t.co/pnJ99aoOhP pic.twitter.com/WtVJ9YC6d3 — Le Lab (@leLab_E1) 27 juin 2017

Ce dernier, comme les autres représentants de la France insoumise, a d'ailleurs choisi de ne pas applaudir l'élection du député de la Loire-Atlantique. Loin d'en être décontenancé, François de Rugy a profité de son discours d'intronisation pour remettre les pendules à l'heure. "Une Assemblée plus démocratique doit être en premier lieu une enceinte où on ne se contente pas de parler mais où on apprend à s’écouter", a-t-il expliqué avant d'ajouter sèchement: "Cet hémicycle ne doit donc pas être un lieu de provocations et d’anathèmes, un théâtre d’excès et de caricatures mais, bien au contraire, de la sérénité, de la bienveillance, de l’esprit constructif et du respect dans les débats".

Tribun reconnu, le chef de file de la France insoumise a dû se sentir visé par cette pique d'autant qu'il s'annonce comme l'un des députés les plus véhéments de l'opposition au gouvernement d'Edouard Philippe.

Enfin, le président de l'Assemblée nationale en a rajouté une couche à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et notamment sur sa saillie à l'égard du drapeau européen au Palais Bourdon: "Franchement, on est obligé de supporter ça? C’est la République française ici, pas la Vierge Marie. Je ne comprends pas. Ce truc n’est pas constitutionnel" avait-il déclaré.

"J’aurai aussi une pensée pour les miens, et les valeurs que m’ont transmises mes parents et mes grands-parents. Directement victimes de la Seconde Guerre mondiale, ils m’ont transmis un engagement européen profond qui me rend fier de siéger face à vous, devant ce drapeau européen", a riposté François de Rugy. Et d'insister pour bien enfoncer le clou: "Bernard Accoyer avait eu la judicieuse idée d'installer ce symbole d'une paix durable. Il y a toute sa place aux côtés de nos couleurs nationales".

Jean-Luc Mélenchon est prévenu.