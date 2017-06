Attentat à Londres: la tour Eiffel plongée dans le noir en hommage aux victimes

Au lendemain de l'attentat terroriste qui a frappé de plein fouet la ville de Londres, faisant sept morts et une cinquantaine de blessés, la Grande-Bretagne est en deuil. Par élan de solidarité et pour rendre hommage aux victimes de cette nouvelle attaque meurtrière, la ville de Paris a décidé de plonger la tour Eiffel dans le noir ce dimanche soir dès 00h45.

C'est Anne Hidalgo, la maire de la capitale, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Elle a également exprimé son soutien au maire de Londres, Sadiq Khan. "Les Parisiens sont aux côtés des Londoniens. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches (...) Face au terrorisme, nos villes sont unies. Nous ne céderons rien de nos valeurs communes", a-t-elle écrit sur le réseau social.

Pour rappel, Londres a de nouveau été attaquée alors que touristes étrangers et fêtards anglais profitaient de la soirée, dans les bars et restaurants branchés de la capitale. Trois individus, abattus par la police par la suite, ont foncé dans la foule avec leur véhicule avant de sortir poignarder des passants. Il s'agit de la troisième attaque terroriste sur le sol britannique en moins de trois mois. Deux semaines plus tôt, le 22 mai dernier, un kamikaze s'était fait exploser à la fin du concert d'Ariana Grande à Manchester, faisant 22 morts et plus de 100 blessés.

Une attaque meurtrière qui avait eu lieu deux mois jour pour jour après celle de Londres qui avait fait cinq morts. Sur le pont de Westminster, un homme avait foncé dans la foule avec un véhicule avant de poignarder un policier.