Bac 2019: des profs menacent de bloquer l'épreuve de Philo

L'épreuve de philosophie, traditionnellement la première du Bac, se déroulera le 17 juin. Mais au stress de l'épreuve pourrait s'ajouter pour certains la crainte de ne même pas pouvoir la passer. Le Syndicat des enseignants du second degré (Snes, majoritaire dans la profession), associé au SNALC et à la CGT, a lancé une concertation auprès de ses membres afin de décider de recourir ou non à cette action pour protester contre le projet de réforme de l'Education.

Et plus de trois quart des votants se sont dits favorables au blocage d'une seule épreuve. Le collectif des "Stylos rouges" a également annoncé appeler à la grève de la surveillance de l'épreuve ou de la correction. Ce qui pourrait augurer d'un phénomène rare. En effet, depuis 1968, le blocage n'a été sérieusement évoqué qu'en 2003, sans grands effets au final.

Pour cette année, il s'agit d'une éventualité à prendre en compte, mais dont l'ampleur reste cependant difficile à prévoir. Seuls 12% des adhérents ont en effet répondu à la consultation du Snes, ce qui représente tout de même quelque 5.000 enseignants. De plus, une partie des syndicats s'oppose à cette forme d'action qui revient pour les professeurs à punir les élèves qu'ils ont préparé au Bac pendant parfois plusieurs années, et présente le risque de se mettre à dos les parents.

L'appel permet au moins aux syndicats de se faire davantage entendre, mais les lycéens ne devraient pas avoir trop de soucis à se faire, à moins d'un embrasement du conflit.

"Nous assurerons bien entendu un fonctionnement normal de la session du baccalauréat 2019. L’esprit de responsabilité et le professionnalisme de nos professeurs et de tous nos personnels le permettront. Chaque élève doit préparer son examen dans un esprit de quiétude", a tweeté ce jeudi le ministre de l'Economie Jean-Michel Blanquer. Quand bien même la grève serait suivie, le principe de continuité du service publique permet de réquisitionner des professeurs. Mais en venir à cette extrémité ne contribuerait pas à redorer l'image du gouvernement sur le dialogue sociale, déjà plus qu'écornée par la crise des Gilets jaunes.