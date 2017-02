Béziers: des tests salivaires de détection du cannabis distribués aux parents

A Béziers, les parents d'élèves vont désormais savoir si leur ado fume du cannabis. Ainsi, la municipalité de Robert Ménard a décidé de mettre à leur disposition des tests salivaires de détection de la marijuana. Achetés pour la somme de 5.000 euros par la municipalité, ces outils de dépistage, au nombre de 400, seront distribués, gratuitement et anonymement, dans quatre maisons de quartier: Martin Luther King, Albert Camus, Vaclav Havel et Georges Brassens.

"C'est une première en France. On va voir si ça marche. C'est une nouvelle proposition pour permettre aux parents de discuter avec leurs enfants. On multiplie à Béziers les opérations de prévention", a indiqué Robert Ménard sur France Bleu. Et d'ajouter: "comme je suis un maire qui ne se résigne pas devant l'état des choses, on multiplie à Béziers les opérations de prévention. Ça ne marche pas toujours, la preuve, on n'aurait pas autant de gamins qui vont fumer un joint avec leurs potes".

L'élu a également expliqué que cette initiative pourrait se développer si les parents adhèrent à cette opération. Les tests pourraient ainsi être affinés dans le but de détecter d'autres drogues comme la cocaïne, l'héroïne et les amphétamines.

Au total, 4,6 millions de personnes en France ont consommé du cannabis en 2014, selon les chiffres du Baromètre santé de l'INPES. Parmi eux: 1,4 million l'ont fait de manière régulière. Quant aux consommateurs quotidiens, ils étaient 700.000 (en hausse de 17% par rapport à 2010). Selon un sondage Ipsos diffusé en octobre dernier, plus d'un Français sur deux (52%) est favorable à ce que la question de la législation du cannabis soit abordée dans le cadre de la prochaine campagne présidentielle.