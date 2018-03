Bientôt des petits déjeuners obligatoires et gratuits à l'école?

Un rapport de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée remis ce jeudi 15 à la ministre de la Santé indique qu'en moyenne trois élèves par classe arrivent à l'école sans avoir mangé au préalable. Le rapporteur Olivier Véran (LREM) préconise donc que soit proposé par les établissements un petit déjeuner gratuit dès la rentrée prochaine.

Une mesure censée avoir un rôle sanitaire mais aussi social et éducatif pour le député, en permettant à tous les enfants quel que soit leur niveau de vie de pouvoir manger le matin et ainsi être plus attentifs à l'école.

Olivier Véran a évoqué ce jeudi sur RMC des études anglo-saxonne qui montre que lorsque l'on "met à disposition des enfants un petit déjeuner à l'école, ils gagnent jusqu'à deux mois d'apprentissage par an sur les maths et les lettres". Neurologue avant d'être député, il y oppose la "nervosité, l'anxiété et les troubles de l'apprentissage" que peuvent causer l'absence de petit déjeuner.

"On sait aussi qu'il y a un risque beaucoup plus important que les enfants arrive le ventre vide à l'école lorsqu'ils vivent dans la pauvreté", ajoute-t-il. Ce petit déjeuner en classe pourrait également être pour Olivier Véran un moment "d'échange avec les enseignants" sur divers sujets.

Coût de la mesure selon le député? Dix millions d'euros débloqués dans un fond qui permettra d'octroyer entre 2.000 et 5.000 euros par école. "Cela permettrait aussi de développer des circuits courts et d'avoir du bio à l'école", ajoute celui qui souhaiterait également voir débloquer 17 millions d'euros supplémentaires pour que les communes qui ne le font pas encore puissent appliquer le tarif social pour la cantine le midi.