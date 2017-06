Bourde ou fausse polémique: Florence Parly visite une installation des militaires de Sentinelle, un élu explique que l'adresse était confidentielle (photo)

S'agit-il d'une grosse "boulette" pour la nouvelle ministre de la Défense Florence Parly ou d'une polémique abusive lancée par le maire Les Républicains du XVe arrondissement de Paris? Le samedi 24 juin, celle qui a remplacé l'éphémère Sylvie Goulard à Balard, a visité en effet un lieu d'hébergement de militaires de l'opération Sentinelle dans l'arrondissement (où se situe aussi le ministère de la Défense).

Hier, samedi 24/06, la ministre des #Armées, Florence Parly, a rencontré les soldats de l'opération #Sentinelle dans le 15ème arr. de Paris. pic.twitter.com/Kci5fjbqcX — Ministère des Armées (@Defense_gouv) 25 juin 2017

Or, le maire Philippe Goujon a dénoncé cette visite accompagnée de journalistes et montrant clairement les lieux et l'emplacement des bâtiments. Et pour cause: l'élu local assure que l'adresse de l'installation militaire, rue Violet, et son utilisation sont des informations confidentielles. "Ce lieu était confidentiel. En débarquant sur place escortée par des caméras de télévision, la ministre des Armées a été irresponsable. Les militaires et les habitants du quartier sont désormais en danger. J'ai été prévenu par le concierge un quart d'heure avant l'arrivée de la ministre. C'est scandaleux" explique le maire dans les colonnes du Parisien, ne décolérant pas contre la ministre. "J'ai accepté de prêter gratuitement ces locaux à l'armée et fait procéder à des aménagements pour accueillir les militaires dignement. Maintenant, je souhaite que l'armée leur trouve d'autres locaux, car je ne peux pas tolérer que les habitants du quartier soient en danger" s'emporte-t-il.

Côté ministère, on évacue la polémique d'un revers de la main en usant d'un argument simple: le lieu n'est pas le moins du monde confidentiel. Rien ne s'opposait donc à une visite médiatisée. "Depuis le début de l'opération Sentinelle, la vigie de la rue Violet accueille nos militaires qui patrouillent quotidiennement dans la zone. Cet endroit n'est pas confidentiel. Il leur sert de lieu de repos après chaque patrouille. De plus, la proximité avec les habitants du XVe montre la capacité de nos militaires à les protéger et les rassurer", assure le ministère. Balard n'a cependant pas souhaité expliquer un point troublant de cette visite, et qui peut aussi justifier la colère de Philippe Goujon: le fait que, malgré l'importance et la dimension sensible de ce déplacement, le maire de l'arrondissement n'a tout simplement pas été prévenu.