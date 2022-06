Brigitte Bourguignon "demande aux Français de remettre le masque dans les transports"

Depuis le 16 mai dernier, le port du masque obligatoire dans les transports en commun a été levé, pour le plus grand soulagement des usagers de bus, métros, trains, taxis ou avions, qui pour la plupart, exprimaient un ras-le-bol face à cette mesure contraignante. Mais le répit aura été de courte durée : moins d’un mois et demi plus tard, le masque devrait faire son grand retour. La ministre de la Santé — qui n'a toujours pas démissionné, Brigitte Bourguignon, invitée sur RTL lundi 27 juin, a en effet exhorté les Français à « remettre le masque dans les transports ».

« Je demande aux Français de remettre le masque dans les transports », a-t-elle lancé en y voyant une mesure de civisme face à la remontée des cas de Covid-19. La ministre a évoqué le « devoir citoyen », consistant à « se protéger soi-même, face à un variant très transmissible », mais aussi à « protéger les autres et notamment les plus fragiles » dans les endroits confinés. Le tout sans « aller jusqu'à l'obligation » du port du masque.

Des propos qui ont néanmoins de quoi surprendre, puisque le port du masque n’a démontré aucune efficacité sur la propagation du Covid-19, et aurait même contribué à augmenter le nombre de décès Covid, selon une étude publiée en février 2022 dans la revue médicale américaine Medicine, dont nous avions relayé les conclusions dans un article.

Le Dr Robert Malone, inventeur de la technologique ARNm, a partagé cette hypothèse dans un texte publié sur son blog début juin. Des propos qui s’alignent avec les recommandations que préconisait auparavant l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Ne criez pas, svp. Il est inutile et même dangereux de porter un masque quand on n'est pas malade. Ce n'est pas moi qui le dit c'est l'OMS (depuis presque un an).

Vrai ou faux ?

Ce qui m'anime, depuis 15 ans, c'est la résistance aux abus de pouvoir, et en ce moment on est servis. https://t.co/p8EimNGWFB — Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) January 13, 2021

Une ministre sur le départ ?

Cette interview a été l’occasion pour la ministre de rappeler... le rappel de vaccination, avec une quatrième dose pour certaines catégories de la population. « Je fais un appel pour que les personnes qui n'y ont pas eu recours le fassent très vite », a-t-elle déclaré en citant les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées.

Le professeur Alain Fischer, président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, a aussi appelé le 26 juin ces personnes à se faire administrer leur quatrième dose de vaccination. Ne cachant pas son programme, Brigitte Bourguignon a signifié sans crainte qu'on « viendra probablement » à une quatrième dose de vaccin pour tous.

La ministre, qui devrait quitter son poste avec l'annonce d'un nouveau gouvernement, attend « probablement jeudi [30 juin] » pour la remise de la mission sur les services d'urgence confiée au président de l'association Samu-Urgences de France, François Braun.

Il y aura alors des « mesures que l'on prend pour l'été, qui seront annoncées la semaine prochaine, je pense, et des mesures plus pérennes ensuite parce que nous devons travailler avec les territoires », a-t-elle affirmé.