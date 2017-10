Brigitte Macron et Bernadette Chirac ont discrètement déjeuné ensemble à l'Elysée

L'Elysée avait mis les petits plats dans les grands pour recevoir une ancienne première dame. En effet, selon les informations du Parisien, Bernadette Chirac et sa fille Claude ont déjeuné au palais présidentiel à l'invitation de Brigitte Macron lundi 25 septembre.

"Sur la table, le service préféré de Bernadette Chirac avait été dressé. A l'issue du repas, les deux femmes se sont ensuite rendues dans la bibliothèque du palais de l'Elysée où une vingtaine de membres du personnel encore en place à l'Elysée que l'ex-première dame avait connu les attendaient", fait savoir la quotidien. Un témoin de la scène a précisé au journal que l'épouse de Jacques Chirac, très touchée, avait pris le temps de saluer toutes les personnes présentes, ayant un "mot gentil pour tout le monde".

Au cours de ce déjeuner prolongé, les deux femmes ont aussi visité ensemble le bureau de Brigitte Macron et certaines autres pièces de la résidence présidentielle. Une attention qui a visiblement ravie Bernadette Chirac qui, le lendemain, a apporté des fleurs à l'actuelle première dame pour la remercier de son accueil.

C'est la seconde fois que les deux femmes se rencontrent. En effet, Emmanuel Macron et son épousé ont rencontré Jacques Chirac ainsi que Bernadette et Claude à leur domicile en juillet dernier. Cette dernière a d'ailleurs expliqué que la première rencontre entre les deux hommes fut "un moment de grande qualité et de grande courtoisie". Emmanuel Macron a ainsi pu s'entretenir avec l'ancien chef de l'Etat et aborder "de nombreux sujets" avant que ce dernier ne lui offre un petit portrait du général de Gaulle en bronze.