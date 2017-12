Budget des armées: Florence Parly obtient de Bercy le dégel de 700 millions d'euros

Le budget de la défense ne sera finalement pas (trop) raboté avant son augmentation en 2018. La ministre des Armées Florence Parly a annoncé mercredi 27 avoir obtenu le dégel de 700 millions d'euros sur l'exercice 2017. Une annonce augurant un cessez-le-feu entre elle et Bercy, et par ricochet entre Emmanuel Macron et les militaires.

"Dégel des 700 millions d'euros: je m'y étais engagée, je l'ai obtenu. Le budget des armées confirme sa remontée en puissance. On avance", a tweeté la ministre, qui n'a jamais caché l'âpreté des négociations sur le sujet.

Un sujet en effet sensible pour le gouvernement tiraillé entre la nécessité d'entretenir les militaires (et leur soutien) et les économies qu'il a promises. La question du gel de 850 millions d'euros de budget des armées avait conduit à une démission historique du chef d'état-major des armées Pierre de Villiers, poussé vers la sortie après avoir publiquement critiqué cette décision.

Cette polémique avait été un baptême du feu pour Emmanuel Macron dans sa relation avec l'armée. Le président avait multiplié les opérations-séduction, assurant vouloir donner aux soldats "les moyens de leur mission" et rappelant l'augmentation sans précédent de 1,8 milliard d'euros du budget des armées prévue en 2018.

Mais la question du financement de la défense ne dépend pas uniquement de ces 700 millions d'euros. Une autre bataille s'annonce sur la question des "reste à payer", c'est à dire les sommes encore non-réglées sur des commandes dont le paiement est échelonné. Bercy souhaite plafonner ces postes de dépenses, alors que leur montant total s'élevait fin 2016 à plus de 50 milliards d'euros.

L'armée française doit prochainement être équipée d'une nouvelle gamme de blindés dans le cadre du programme Scorpion, de nouveaux avions de ravitaillement en vol, et équiper ses drones de missiles pour leur conférer une capacité offensive.