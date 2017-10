Buralistes en colère contre le paquet à 10 euros: opération escargot et manifestation au programme de ce mercredi

Ils ne comptent pas se laisser faire. Des centaines de buralistes, venus de toute la France, manifestent ce mercredi 4 à Paris pour protester contre la hausse des prix des paquets de cigarettes annoncée par Edouard Philippe le 4 juillet dernier. Une opération escargot a d'ores et déjà été lancée sur le périphérique parisien et sera suivie d'une manifestation en début d'après-midi devant le ministère de la Santé. Le rendez-vous est fixé à 12h30, place Pierre Laroque, au croisement de l'avenue Duquesne et de l'avenue de Ségur dans le VIIe arrondissement de la capitale. Puis, vers 14h15, tout près de l'Assemblée nationale, auront lieu plusieurs interventions dont celles de certains députés.

Cette manifestation a été organisée à l'initiative de la Confédération des buralistes qui, estime que cette augmentation renforcera encore un peu plus le marché parallèle qui représente déjà 27% de la consommation totale de tabac. Concrètement, le prix du paquet de tabac devrait augmenter six fois d'ici la fin 2020 pour atteindre 10 euros, contre 6.50 à sept euros aujourd'hui, selon la ministre de la Santé.

Face à cette décision et à l'appel à manifester, Bernard Gasq, le président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France a tenu à exprimer son mécontentement ce mercredi 4 au micro d'Europe 1. "Il pensent que lorsqu'il n'y aura plus de buralistes, il n'y aura plus de vente de tabac en France. Mais ils se trompent tous", a-t-il déclaré. Et d'ajouter: "On sait très bien que le paquet à 10 euros on l'aura malheureusement. Maintenant, on veut mettre en garde les politiques, demain le marché se fera dans la rue". En parallèle, il a préconisé la mise en place d'"une peine de 135 euros par paquet détenu par les personnes, pour ce tabac qui n'est pas vendu dans notre réseau".

Au total, la France compte près de 16 millions de fumeurs. Conséquence: le nombre de morts annuel à cause du tabac est estimé à 78.000, selon un travail des épidémiologistes Catherine Hill et Laureen Ribassin-Majed (Institut Gustave Roussy/Inserm) basé sur l'année 2010. Selon l'OMS, le tabac pourrait provoquer au cours du XXIe siècle jusqu'à un milliard de morts dans le monde.