Grand débat - Burkini et immigration: clashs entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon (VIDEO)

Ce sont eux qui ont "fait" le débat. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont éclipsé Benoît Hamon et François Fillon lors du grand débat organisé lundi 20 au soir sur TF1. Devant près de 10 millions de téléspectateurs, le trio a rythmé les échanges par ses clashs, ses piques, ses débats, justement.

Parmi les temps forts de l'émission: un échange vif entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur le sujet de l'immigration.

Le candidat de La France insoumise venait d'expliquer que "les gens ne partent pas en immigration par plaisir. C'est un exil forcé" quand Marine Le Pen a pris la parole.

La candidate FN a dit vouloir "arrêter l'immigration" qu'elle soit "légale ou illégale". Pour mettre en œuvre son projet, la frontiste propose "des frontières nationales". Puis s'adressant directement à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen a expliqué: "oui, il y a une immigration sanitaire, une immigration économique, un droit d'asile totalement dévoyé... Encore une fois, le meilleur moyen de lancer le signal, un signal honnête, +nous ne pouvons plus vous accueillir+, c'est de couper toutes les pompes aspirantes de l'immigration, l'aide médicale d'Etat, l'accession au logement etc".

"Vous croyez que les gens discutent de ça avant de partir?", lui a rétorqué Jean-Luc Mélenchon qui se voyait répondre qu'"évidement que oui, et on les comprend d'ailleurs. Ils gagnent en France, parfois sans travailler, cinq fois ou dix fois plus que chez eux".

La candidate Front national s'est aussi accrochée avec Emmanuel Macron au sujet du burkini. Durant ce moment fort du débat, Marine Le Pen a expliqué qu'"il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages, je sais que vous êtes pour monsieur Macron mais il n'y en avait pas". Ce qui a fait bondir le principal intéressé, qui lui a répondu "s'il vous plait madame Le Pen, vous serez gentille, je ne vous fais pas parler et je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure tout va très bien, quand j'ai quelque chose à dire je le dis clairement, c'est mon habitude". Il a ensuite accusé Marine Le Pen de "tomber dans un piège" à cause de ses "provocations". Selon lui elle diviserait la société en confondant un sujet d'ordre public avec un sujet cultuel.

(Voir ci-dessous la vidéo de l'échange vif entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au sujet du burkini)