Emmanuel Macron sifflé par les maires de France... avant de se faire applaudir (VIDEO)

Emmanuel Macron est encore loin de faire l'unanimité auprès de tous les publics. Et si le candidat d'En Marche a recueilli les parrainages nécessaires des maires, il a subi leurs sifflets ce mercredi 22 lors d'un discours prononcé devant l'Association des maires de France. Avant de parvenir à retourner la tendance en sa faveur, au moins en apparence.

Celui qui reste l'un des favoris pour accéder au deuxième tour de la présidentielle 2017 était notamment attendu sur un point qui passe relativement mal auprès des élus locaux: sa volonté d'exonérer 80% des ménages de la taxe d'habitation, qui est pourtant l'une des sources fiscales principales des communes.

Emmanuel Macron s'est lancé dans un début d'explication face à l'assemblée avant que les premiers sifflets ne grondent aux mots "taxe d'habitation". Aux premières marques de désapprobation, le candidat s'est cependant montré à la fois ferme et agacé et a immédiatement voulu "cadrer" les débats: "Je vous respecte, je vous demande simplement la même chose (…) Je fais partie des décideurs politiques qui refusent de faire siffler ses opposants en meeting. Je viens pas devant les maires de France pour me faire siffler".

Il en a profité pour lancer une petite pique sur le fait qu'il avait eu le cran de se rendre sans être accompagné ou représenté pour défendre son programme devant les maires, alors que tous les candidats se succédaient justement à la tribune. Il visait ainsi à la fois Marine Le Pen qui, en déplacement au Tchad, se faisait représenter par le sénateur-maire de Fréjus David Rachline, et François Fillon qui était accompagné de François Baroin président de l'AMF.

Un répondant qui a finalement suscité des applaudissements, certes timides, mais qui ont succédé en quelques secondes à la bronca naissante. Difficile de savoir par contre si ceux qui ont félicité étaient les même que ceux qui ont conspué…

(Voir ci-dessous le passage du discours d'Emmanuel Macron sifflé par les maires)