"Candidats au tableau!", Fillon, Macron, Hamon et Mélenchon face aux enfants

Plusieurs candidats à la présidentielle sont retournés à l'école dans l'émission de C8 Présidentielle: candidats au tableau! diffusée dimanche 19. François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se sont soumis aux questions d'enfants de huit à 12 ans dans une salle de classe. Marine Le Pen a décliné l'invitation.

Les enfants ont interrogé les candidats sur leur programme mais aussi sur leur vie privée, avec l'innocence de la jeunesse. Quelques réponses sont sortis du lot.

François Fillon n'a bien sûr pas échappé à une question sur le "PenelopeGate". "Pourquoi est-ce que tout le monde vous a abandonné?", a ainsi demandé un des élèves. "Pas tout le monde", a rétorqué le candidat LR. "Je reste avec les courageux".

Il a également expliqué aux enfants l'intérêt de l'uniforme à l'école "des enfants qui ont des parents qui ont plus d'argent que d'autres, (...) peuvent s'acheter des vêtements plus chers que d'autres". Des déclarations qui ont provoqué des commentaires amusés sur Internet suite à l'affaire des "costumes" de François Fillon.

Emmanuel Macron s'est fait remarquer lors de son explication minutée et craie en main de la différence entre la droite et la gauche. Il a également dû répondre à des questions plus piégeuses du type "à quoi vous sert Bayrou?" ou"est-ce que Hollande c'est toujours votre copain?". "Il m'apporte son expérience", a-t-il dit du premier, "je ne le vois plus, on s'est séparé mais je l'aime toujours bien, c'est pour ça que je ne lui ai jamais tapé dessus", a-t-il dit du second.

Benoît Hamon a séduit les enfants en évoquant sa plus grosse bêtise d'enfance (oublier un camarade attaché à un arbre), ou en faisant un "dab" (gestuelle à la mode chez les plus jeunes, pas très bien maîtrisée par François Fillon). Il a en revanche peiné à expliquer à ces jeunes élèves pourquoi son revenu universelle ne pousse pas à l'inactivité.

Jean-Luc Mélenchon a quant à lui du se justifier devant ce jeune auditoire de sa différence avec Marine Le Pen, "un fossé qui s'appelle l'égalité humaine". Il a évoqué les menus végétariens à la cantine ou la VIe République. Il a en revanche été piégé sur l'orthographe d'"ornithorynque" ou le nom du vainqueur du dernier Vendée Globe.

L'émission de Mélissa Theuriau et Caroline Delage a réuni 1,3 million de téléspectateurs.