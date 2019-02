Cause animale: 78% des Français pensent que Macron ne s'en soucie pas assez

Le sujet de la cause animale est une préoccupation majeure des Français, qui sont plus de 3/4 à estimer qu'Emmanuel Macron et le gouvernement ne se soucient pas assez du bien-être des animaux. Un sondage Ifop réalisé pour la Fondation 30 Millions d'amis souligne ainsi que 55% des Français veulent que ce thème soit traité à la table du grand débat national.