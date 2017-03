Présidentielle - Fillon rejoint par Charles Millon, exclu de l'UDF pour alliance avec le FN

"Du passé faisons table rase", dit la chanson. Des paroles que François Fillon a visiblement repris à son compte ces derniers jours. Alors qu'une partie des ténors de son camp l'avaient lâché puis ont finalement décidé de soutenir sa candidature à la présidentielle après qu'Alain Juppé ait jeté l'éponge, François Fillon est néanmoins en manque de troupes. Au point de tendre la main à Charles Millon, paria de la droite depuis son alliance avec le FN?

Selon les informations de l'émission C Politique, l'ancien ministre de la Défense Charles Millon va donc rejoindre la nouvelle équipe de campagne du candidat LR. L'ancien député de l'Ain avait été exclu de l'UDF en 1998 après avoir été élu président de la région Rhône-Alpes grâce aux voix du Front national. Une alliance qui lui avait valu de devenir personna non grata à droite.

Une information que le candidat des Républicains n'a pas confirmé lors de la présentation de son projet à la presse, ce lundi 13 à depuis son QG de campagne: "Je parle avec tout le monde, et Charles Millon n'a jamais fait partie de mon organigramme de campagne".

Info #CPol : Charles Millon rejoint l'équipe de campagne de François Fillon dans l'organigramme dévoilé la semaine prochaine — C Politique (@CPolF5) 12 mars 2017

Toutefois, Caroline Girerd, journaliste politique à France 5, a expliqué avoir eu confirmation de la part du principal intéressé de sa participation à la campagne de François Fillon. Il sera en charge de la thématique "Ensemble pour la France".

C.Millon ns confirme être en charge de la thématique Ensemble pr la France. Info Confirmée pr 2 autres sources qui le cotoient aux réunions. — Camille Girerd (@CamilleGirerd) 13 mars 2017

Le rôle qui pourrait échoir à l'ancien ministre semble assez clair: activer les réseaux de la droite dure pour ramener vers François Fillon les électeurs tentés par le FN. Une mission qui fait sens au regard de l'implication de plus en plus importante de l'émanation politique de La Manif pour tous, Sens commun, dans la campagne du vainqueur de la primaire de la droite et du centre. Figue de la droite conservatrice, Charles Millon s'était, avec son épouse la philosophe Chantal Delsol, prononcé à de nombreuses reprises sur le mariage pour tous, dont le couple est un fervent opposant.

A noter que Charles Millon était présent au meeting d'Aubervilliers de François Fillon et lors de son rassemblement du Trocadéro.