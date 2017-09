Christophe Castaner reconnaît "la dimension amoureuse" de sa relation avec Emmanuel Macron

C'est avec "des étoiles pleins les yeux" que Christopher Castaner a choisi de se lancer dans la campagne présidentielle aux côtés d'Emmanuel Macron, quittant ainsi le PS pour rejoindre En Marche!. L'actuel porte-parole du gouvernement a fait cette confidence au journal Le Point qui lui consacre un long portrait.

"J’assume cette dimension amoureuse. Mon niveau d’exigence envers moi-même est tel que si je dois avoir un chef, je dois avoir de l’admiration pour lui. Et Emmanuel est fascinant. Tout l’est chez lui: son parcours, son intelligence sa vivacité, sa puissance physique même…", a confié à l'hebdomadaire le député des Alpes-de-Haute-Provence.

Des sentiments qui seraient réciproques à en croire le secrétaire d’État en charge des Relations avec le Parlement qui estime être "l’un des rares à avoir totalement l’ADN Macron". Et d'ajouter: "Aujourd’hui, lorsque l’on me pose des questions auxquelles je n’ai pas de réponse gouvernementale, je m’en tire parce que je sais comment il réagirait. Et je ne me suis pas souvent planté". Une affirmation qui apparaît un brin péremptoire aux regards des récentes polémiques liées aux différentes prises de parole de Christopher Castaner, que ce soit au sujet de la démission du chef d'état-major Pierre de Villiers, du projet de loi antiterroriste, de l'interdiction du glyphosate, ou encore sur la sanction appliquée au député LREM M'jid El Guerrab pour avoir agressé Boris Faure.

A en croire Le Point, Christophe Castaner entretiendrait également une autre "lovestory" avec le Premier ministre, comme en témoigne un proche de ce dernier: "ils sont même devenus assez proches. C'est le même type de bonhomme: ils ne se prennent pas tellement au sérieux, ils sont drôles, cool. Entre eux, c'est fluide".