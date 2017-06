Comment voter blanc au second tour des législatives 2017

PLUS BLANC QUE BLANC - Il n'y a plus que deux candidats que dans votre circonscription, sauf si vous êtes un électeur de la 1re circonscription de l'Aube (la seule où une triangulaire aura lieu), ou un électeur de la 2e circonscription de l'Aveyron, ou le retrait du second ne laisse que la candidate LREM en lice. Et face à un choix qui ne vous satisfait pas vous souhaitez voter blanc. Comment faire pour être sûr que votre vote soit comptabilisé dans la catégorie des "blancs" et non pas des "nuls"?

Le site du ministère de l'Intérieur rappelle la règle, relativement simple mais strictement appliquée: il faut "déposer dans l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat (ou de toute indication dans le cas d’un référendum)". La règle est rigoureuse. Vous avez placé un bulletin déchiré ou portant une inscription pour exprimer votre mécontentement? Il ne s'agira pas d'un vote blanc mais d'un vote nul, qui sont maintenant comptabilisés à part.

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle. Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.