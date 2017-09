Nicolas Sarkozy assure que Brigitte Macron a voté pour lui "toute sa vie", elle dément

Au jeu des envolées lyriques, Nicolas Sarkozy est très fort. Mais il a peut-être trouvé un adversaire à sa taille en la personne de Brigitte Macron.

En juillet, après avoir dîné avec le nouveau couple présidentiel en compagnie de son épouse Carla Bruni-Sarkozy, l'ancien président de la République avait donné son ressenti sur la nouvelle première dame. Il avait notamment assuré l'avoir trouvée "très bien" comme l'a rappelé le JDD dimanche 17.

Mais il en a rajouté une couche (sans doute de trop) en affirmant "elle m'a dit qu'elle avait toujours voté pour moi". Balivernes a répondu Brigitte Macron lorsqu'on lui a rapporté ces propos qu'elle assure n'avoir jamais tenus.

Selon une information de la radio RTL, l'épouse d'Emmanuel Macron aurait confié en off avoir toujours gardé son vote secret, démentant formellement les dires de Nicolas Sarkozy. "Je n'ai jamais dit à personne pour qui je votais, et je ne le dirai jamais à personne", aurait-elle assené. Pas même à son mari? Non "pas même à Emmanuel", parce que "l'isoloir c'est l'isoloir".

Décidément, sur le plan politique, Nicolas Sarkozy n'a pas la cote avec les premières dames. Même les siennes. En 2007, des rumeurs avaient laissé entendre que Carla Bruni, qu'il ne connaissait donc pas encore intimement, avait voté Ségolène Royal. Mais la chanteuse avait démenti en 2011 dans Le Parisien assurant "n'avoir jamais voté pour la gauche en France".

Cécilia Attias, qui était encore son épouse au moment de son élection sur le papier, n'avait elle tout simplement voté pour personne au second tour, puisqu'elle ne s'était même pas déplacée. Des tensions existaient déjà dans le couple et le divorce était quasiment acté.

Il y a une première dame, du moins ancienne, qui l'aime bien. C'est Bernadette Chirac, qui l'a soutenu lors de sa campagne à la primaire de la droite et du centre, alors même que Jacques Chirac avait annoncé rouler pour Alain Juppé.