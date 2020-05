Déconfinement 2 juin : que va annoncer Edouard Philippe ce jeudi 28 mai à 16h?

Édouard Philippe prendra une nouvelle fois la parole ce jeudi 28 mai à 16h, après le conseil de défense convoqué par le Président de la République. Le Premier ministre doit détailler la deuxième étape du confinement qui débutera le 2 juin pour trois semaines. Vacances, écoles, réouverture des restaurants et des salles de cinéma, limite de déplacement des 100 km... Sur quoi porteront ses annonces ? Que sait-on déjà ?



L’allocution du Premier ministre ce jeudi 28 mai à 16h sera notamment l’occasion de faire le bilan de la situation sanitaire depuis le 11 mai. Mais aussi, et surtout, Édouard Philippe devrait faire plusieurs annonces très attendues, à commencer par la date de réouverture des restaurants et des bars mais également des musées, des cinémas et des salles de spectacles. Une étape importante dans le retour progressif à la vie normale, même si les Français vont devoir apprendre à vivre avec le coronavirus.

Réouverture des bars et restaurants le 2 juin ?

A ce jour, l’hypothèse la plus probable est la réouverture des restaurants et des bars dès le 2 juin, en tout cas dans les départements situés en zone verte.



Selon le ministre de la Culture Franck Riester, une partie des évènements culturels pourront reprendre en juin. Ainsi, certains parcs d’attraction ont d’ores déjà annoncé qu’ils pourraient rouvrir, à l’instar de Puy du Fou. Les salles de cinéma devraient quant à elles rouvrir début juillet, sans distinction de zone rouge ou verte.

Les vacances d'été réservables en France et dans l'UE ?

Cette allocution du Premier ministre devrait également permettre d’en savoir davantage sur les vacances d’été. Quand serons-nous autorisés à franchir la limite des 100 km autour de notre domicile ? Selon le secrétaire d’État en charge du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, le gouvernement planche « vers un élargissement significatif » des possibilités de déplacement sans attestation dérogatoire. Pourrons-nous profiter des plages et des lieux touristiques dans des conditions proches de la normale en juillet et en août ? Nous en saurons peut-être davantage ce jeudi 28 mai, mais il faudra attendre le 15 juin pour en apprendre plus sur l’évolution des contrôles aux frontières au sein de l’Union européenne.



Édouard Philippe devrait également préciser les conditions de retour de tous les collégiens, notamment dans les zones rouges. Vraisemblablement, les lycéens ne devraient pas retourner à l'école avant septembre.