Derniers sondages législatives: 2 études annoncent jusqu'à 470 députés pour Macron, un record

SONDAGES LEGISLATIVES - Alors que la victoire des troupes d'Emmanuel Macron aux élections législatives est annoncée, la seule inconnue réside sur l'ampleur de la majorité à l'Assemblée nationale que s'apprêtent à lui donner les Français. Si plus de 400 sièges semblaient promis au nouveau président au soir du premier tour de dimanche 11, deux nouvelles études parues jeudi 15 dessinent pourtant une victoire de bien plus grande ampleur.

Ce sont ainsi entre 440 et 470 députés LREM au soir du second tour de dimanche 18 qui sont annoncés par ces sondages Harris Interactive pour LCP et OpinionWay pour Les Echos. Plus qu'une victoire, un triomphe pour le nouveau parti qui pourrait ainsi obtenir 81,5% des sièges dans l'Hémicycle, battant ainsi d'un cheveu le record détenu par le général de Gaulle (81,2% aux législatives de juin 1968), loin devant Mitterrand (67% en juin 1981).

L'opposition serait également réduite à la portion congrue. L'alliance LR-UDI est ainsi annoncée entre 60-80 députés (Harris) et 70-90 (OpinionWay) tandis que le PS et ses alliés plafonnent entre 22-35 (Harris) et 20-30 (OpinionWay).

Les instituts sont donc plutôt d'accords hormis pour l'attelage FI-PCF, plutôt improbable au vu des tensions entre les deux partis. La gauche de la gauche recueillerait entre 5 et 15 sièges seulement selon OpinionWay, tandis qu'Harris la voit plutôt sur les talons du PS avec 14 à 25 députés.

Enfin, le Front national confirmerait sa contre-performance du premier tour avec de 1 à 5 (OpinionWay) ou 6 (Harris) élus au Palais Bourbon.

Avec un tel nombre de députés, Emmanuel Macron pourrait ainsi aisément se retrouver aisément à la tête d'une majorité dépassant les 3/5e du Parlement (555 élus). Plus de 70 sénateurs, dont 30 ont même formé un groupe En Marche au Palais du Luxembourg, ont ainsi déjà pris publiquement position en faveur du nouveau président. Plus que quelques dizaines et Macron aurait les coudées franches pour appliquer son programme, même s'il faut pour cela réformer la constitution.