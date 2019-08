Donald Trump veut-il "atomiser" les ouragans?

Donald Trump pense-t-il vraiment pouvoir arrêter les ouragans à coups de bombes nucléaires? Le site Axios a affirmé ce dimanche 25 que le président des Etats-Unis aurait à plusieurs reprises évoqué l'idée de bombarder les tempêtes pour les empêcher d'atteindre les Etats-Unis. Mais celui-ci a rapidement dénoncé une "Fake News". L'auteur de l'article a maintenu ses affirmations.

Selon Axios, durant une réunion sur la question des ouragans, Donald Trump aurait déclaré: "J'ai compris. J'ai compris. Pourquoi ne pas les atomiser? Ils se forment sur les côtes africaines, pendant qu'ils traversent l'atlantique nous lâchons une bombe dans l'œil et il se dissout. Pourquoi ne pas faire ça?". Ce qui aurait provoqué un malaise parmi ses conseillers. L'idée d'une explosion tellement puissante qu'elle perturberait la formation des ouragans avait pris naissance dans les années 1950, au début de la maîtrise de l'atome. Mais elle n'a jamais été considérée comme sérieuse par la communauté scientifique.

Donald Trump a rapidement assuré n'avoir jamais eu une idée aussi loufoque. "Juste une autre Fake News", a-t-il tweeté.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!

"Je maintiens chaque mot", a répondu le journaliste Jonathan Swan, précisant que Donald Trump aurait évoqué l'idée de bombarder les ouragans (sans parler d'arme nucléaire) dès 2017, et que cette idée avait été inscrite sur un mémo du National Security Council.

Le journaliste s'est également étonné du fait que le président dénonce un mensonge une douzaine d'heures après la parution de l'article, assurant avoir prévenu la Maison Blanche neuf heures avant pour obtenir une réaction officielle. Seule une réaction officieuse d'un cadre sous couvert de l'anonymat aurait été fournie. Celui-ci juge que l'idée de vouloir combattre les ouragans "n'est pas mauvaise", sans se prononcer sur la méthode.

I stand by every word in the story. He said this in at least two meetings during the first year and a bit of the presidency, and one of the conversations was memorialized. https://t.co/5qs8o1k4QS

