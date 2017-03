Ecologie: Greenpeace décortique les programmes des candidats (et c'est très drôle)

Après Fillon, au tour d'Hamon. A moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Greenpeace a souhaité éclairer les électeurs sur les programmes environnementaux des cinq principaux candidats. Et pour y parvenir, l'ONG a proposé à l'humoriste et Youtuber Nicolas Meyrieux d'analyser à sa façon (et avec humour) leurs propositions pour favoriser la transition énergétique, les énergies renouvelables, l'agriculture écologique ou encore pour lutter contre les pesticides et l'énergie nucléaire.

Le tout: à travers de petits sketchs humoristiques au ton ravageur que diffusera Greenpeace jusqu'à la semaine précédent le premier tour. Et cette semaine, c'est au tour du programme de Benoît Hamon d'être décortiqué. Une vidéo que vous dévoile FranceSoir en co-exclusivité.

"Nicolas Meyrieux caricature certaines aberrations ou points intéressants de ces programmes", a expliqué Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace France. Et d'ajouter: "avec ces vidéos, le but est de permettre à des gens qui n'auraient jamais lu les volets environnementaux des candidats, qui n'iraient pas naturellement sur le site de Greenpeace d'avoir une première idée de la vision de la protection de l'environnement de chaque candidat".

Sur son site Internet, Greenpeace a rappelé que son analyse s'appuyait "sur des éléments objectifs tels que les programmes disponibles, certaines déclarations publiques ou encore les actes accomplis pendant l’exercice du pouvoir par ces candidats ou des représentants de leurs famille politique" précisant qu'elle avait sourcé "l'ensemble des citations". L'ONG a également expliqué qu'elle ne soutenait aucun parti ni aucun candidat à une élection.