L'économiste Jean Pisani-Ferry rejoint l'équipe d'Emmanuel Macron

L'économiste Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, organisme de réflexion placé auprès du Premier ministre, quitte l'organisation pour rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron, dont il va coordonner le programme présidentiel, a-t-il annoncé ce mercredi 11. Laurence Haïm, 50 ans, journaliste jusqu'à présent correspondante à Washington pour le groupe Canal+ et i>Télé, devrait également rejoindre Macron.

"Je rejoins Emmanuel Macron. Le conseil des ministres va mettre fin ce matin à mes fonctions" à la tête de France Stratégie, a indiqué l'économiste à l'AFP, confirmant des informations de presse. Interrogé sur son rôle auprès du candidat d'En Marche, M. Pisani-Ferry a déclaré être chargé de "finaliser" son projet présidentiel.

"À la tête du Conseil d'analyse économique, du think tank Bruegel ou de France Stratégie, j'ai toujours pris soin de séparer activité professionnelle et engagement personnel", précise dans une lettre rendue publique M. Pisani-Ferry, se disant attaché à "une déontologie stricte".

"Mais si mon identité professionnelle est celle d'un expert et d'un enseignant je suis aussi, comme chaque Français, un citoyen. C'est en tant que tel que je choisis aujourd'hui de m'engager aux côtés d'Emmanuel Macron", ajoute l'économiste, fils du ministre Edgard Pisani et arrière petit-neveu de Jules Ferry, père de l'école gratuite et obligatoire.

M. Pisani-Ferry motive son choix par deux raisons. "La première est que nous ne vivons pas des temps ordinaires", explique-t-il, évoquant "des mutations économiques et sociales accélérées", avec une montée "des extrêmes", qui le pousse à ne pas vouloir se cantonner à un rôle "d'observateur".

"La seconde raison est que l'ambition transformatrice que porte Emmanuel Macron m'apparaît à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Sur l'économie, la société ou l'Europe, je partage son analyse et l'orientation de son projet", précise-t-il.

Jean Pisani-Ferry, âgé de 65 ans, avait été nommé en mai 2013 à la tête de France Stratégie, qui a succédé cette même année au Commissariat général du Plan. Il avait auparavant été conseiller à Bercy auprès des ministres Dominique Strauss-Kahn et Christian Sautter.

Il avait également été président délégué du Conseil d'analyse économique (CAE), expert pour la Commission européenne.