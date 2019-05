Élection européenne française, les résultats par commune

Les résultats de l'élection européenne française ont abouti à une première place pour le Rassemblement national, talonné par LREM. Europe Ecologie – Les Verts crée la surprise en troisième position tandis que les autres partis ont dû assumer des résultats décevants.

Cette vision nationale du scrutin n'est cependant pas nécessairement représentative du vote au niveau local. Il est déjà possible ce lundi 27 de consulter les résultats par région, par département ou même par commune. Ces mêmes chiffres qui doivent encore être compilés pour arriver aux résultats nationaux officiels et définitifs.

Il suffit pour connaître les résultats dans sa ville de se rendre sur le site du ministère de l'Intérieur et la page dédiée aux élections européennes en cliquant ici . Il est possible, en dessous de la carte qui s'affiche, de faire une recherche par région. Il est ensuite possible de cliquer sur un département pour obtenir les résultats à cette échelle. Enfin, il suffit de cliquer sur la première lettre du nom de sa commune pour lancer une recherche par ville (les chiffres de Paris n'étaient pas encore disponibles ce lundi matin).

Les disparités régionales sont assez faibles en ce qui concerne les deux premiers. Dans la grande majorité des cas, le RN et LREM occupent les deux premières places. Quelques exceptions apparaissent toutefois par exemple dans le Sud-Est, la Corse ou la Loire-Atlantique où la liste écologiste a réussi à se hisser à la première place.