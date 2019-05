Elections européennes: combien de voix pour chaque parti?

Le Rassemblement national a remporté les élections européennes organisées dimanche en France en devançant d'une courte tête la liste de la majorité présidentielle. Marqué par une participation nettement plus élevée que prévu à 50,12%, le premier scrutin intermédiaire depuis le début du quinquennat a confirmé le duo de tête attendu et acté la recomposition de la scène politique enclenchée lors de la présidentielle de 2017.

Le ministère de l'Intérieur a dévoilé ce lundi matin les résultats détaillés des votes pour chacun des partis qui sont arrivés en tête de cette élection, permettant de constater l'évolution de leur électorat.

Ainsi, la liste de La République en Marche et du MoDem menée par Nathalie Loiseau engrange 5.076.470 de suffrages exprimés soit près de 3 millions de voix de moins que le candidat Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle en 2017.

De son côté, le Rassemblement national continue de renforcer son électorat sur les élections européennes. Avec 5.281.736 voix, l'ancien Front national obtient 569.275 électeurs de plus qu'en 2014.

Malgré son faible score, la France insoumise obtient un meilleur score avec plus 227.967 voix qu'en 2014 où le Front de gauche se présentait aux Européennes avec le Parti communiste qui faisait liste à part cette année.

La vraie percée est à mettre au crédit d'Europe-Ecologie-Les-Verts qui, avec plus de 3 millions d'électeurs en 2019, ajoute à son score de 2014 plus de 1,3 million d'électeurs.

Du côté des débâcles, on retrouve les deux grands partis traditionnels. Les Républicains enregistrent une baisse de plus de 2 millions d'électeur par rapport à la liste UMP de 2014 qui rassemblait toutefois plus largement la droite.

Même chose du côté du Parti socialiste qui continue sa dégringolade électorale avec 1.402.128 votants pour la liste commune qu'il présentait avec le mouvement Place publique de Raphaël Glucksmann. Soit une perte sèche de plus d'1,2 million d'électeurs.