Législatives 2017: à quoi servent nos députés?

Les élections législatives de ces 11 et 18 juin sont loin d’être un exercice nouveau dans la vie électorale française. Et bien que l’Assemblée nationale soit un des organes les plus visibles de la vie politique, le rôle des députés reste parfois mal connu. Jean-Philippe Morel, avocat au barreau de Dijon, revient en partenariat avec "FranceSoir" sur la tâche qui attend les 577 hommes et femmes qui seront bientôt élus pour cinq ans.