Législatives 2017: comment voter par une procuration

DERNIERE MINUTE - A deux jours du premier tour des élections législatives, il est encore temps d'établir une procuration en cas d'impossibilité de se déplacer jusqu'au bureau de vote le jour-J.

En effet, il est possible de faire cette démarche jusqu'à la veille de l'élection. Cependant il n'est alors pas garanti qu'elle soit communiquée à temps au bureau de vote.

Pour établir cette procuration, il faut d'abord choisir un mandataire dûment inscrit sur les listes électorales de la même commune. C'est à son nom qu'il faudra rédiger le formulaire Cerfa 14952*01, disponible en ligne en cliquant ici.

cerfa_procuration.png

Une fois imprimé et rempli, le document doit être déposé au tribunal d'instance, à la gendarmerie ou au commissariat de police. Attention, tous ces lieux ne sont pas nécessairement prévus pour les recevoir dans chaque ville. Il convient donc de vérifier lequel y est destiné chez vous en renseignant votre code postal sur le site officiel des pouvoirs publics (ici). Il faut également se munir de sa pièce d'identité.

Après contre-signature du gendarme ou du policier qui a pris en charge la demande, un récépissé vous sera remis. Et le mandataire n'aura qu'à présenter sa carte d'identité et sa carte d'électeur, en signalant qu'il a une procuration, le jour du vote. Son nom figurera en effet sur une liste spécifique contenant toutes les personnes de la commune qui auront suivi le même processus. Il ne recevra cependant pas de document, il doit donc bien être prévenu.

A noter que les personnes en situation d'invalidité peuvent demander à ce qu'un agent du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche se déplace pour faire la demande de procuration.

La procuration peut être établie pour un seul ou deux tours d'une élection (même entre les deux scrutins pour le second) ou pour une durée limitée.

Le premier tour des élections législatives aura lieu dimanche 11 en France métropolitaine et le second tour dimanche 18. Quelque 47 millions d'inscrits sur les listes électorales sont donc invités à se rendre aux urnes pour désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale pour attribuer les 577 sièges à pourvoir. Un vote qui décidera notamment de la composition du gouvernement et donc de la possibilité pour le président de la République de mettre en œuvre son programme.

Le scrutin de cette année est en effet particulièrement polarisé sur la question de donner ou non une majorité à Emmanuel Macron. Les sondages donnent son mouvement La République en Marche nettement favori. Un autre enjeux sera également de convaincre les électeurs de se déplacer et donc de donner une véritable crédibilité à l'Assemblée comme à l'exécutif, alors que certains prédisent déjà une abstention record.