Elections législatives 2017 - Peut-on voter à sans sa carte d'électeur?

Elle est délivrée automatiquement pour les inscrits sur les listes électorales dès 18 ans à l'adresse de résidence. Ce petit rectangle de papier cartonné où l'on peut lire "voter est un droit, c'est aussi un devoir civique" est la carte d'électeur. Il est nécessaire d'en renouveler la demande en cas de changement d'adresse.

S'il est en effet préférable de la présenter le jour du scrutin, il est possible de voter sans comme le souligne le ministère de l'Intérieur.

"Je peux même venir voter avec ma carte vitale ?" Voici la liste des titres d'identité acceptés dans les bureaux de #vote #legislatives2017 pic.twitter.com/50A9DnC2FN — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 10 juin 2017

Au préalable de l'élection, il est ainsi possible d'aller en mairie pour se faire remettre un certificat d'inscription sur les listes électorales qui remplace le document, le cas échéant.

Le jour du vote, pour les communes de plus de 1.000 habitants, on peut voter sur simple présentation de sa carte d'identité. Pour les communes de moins de 1.000 habitants, on peut également voter avec sa carte d'identité mais aussi avec uniquement sa carte d'électeur, ce qui est impossible dans le premier cas comme l'explique le site de l'administration française. Si on est inscrit sur les listes électorales par une décision de justice, on peut également présenter ce document.

Un peu plus de 47 millions de Français sont appelés aux urnes ces dimanches 11 et 18 juin dans les 577 circonscriptions de métropole, d'outre-mer et de l'étranger pour départager les 7.882 candidats à un siège à l'Assemblée nationale. Un nombre sensiblement supérieur à celui des législatives de 2012 auxquelles 6.603 aspirants députés étaient en lice.

Les sondages prédisent une majorité plus que confortable pour Emmanuel Macron, qui aurait ainsi les mains libres pour mener sa politique. Le nouveau président pourrait voir près -plus?- de 400 députés étiquetés à ses couleurs entrer au Palais Bourbon. Un raz-de-marée presque sans équivalent sous la Ve République, comparable au plébiscite en faveur du général De Gaulle en juin 1968. Les perdants annoncés, du PS à LR en passant par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, misent toutefois sur un sursaut de leurs électorats respectifs, voire sur une abstention record qui pourrait rebattre les cartes.