Elections législatives 2017 - Quels sont les horaires des bureaux de vote?

Tous les bureaux de vote sont donc ouvert depuis 8h ce dimanche 11 au matin: pratique pour les Français voulant aller voter avant de jouir de cette fin de week-end ensoleillée.

Pour ceux qui compteraient aller voter en fin d'après midi attention: selon les villes les horaires de fermeture des bureaux de vote varient selon les villes. La majorité des bureaux fermeront leurs portes à 18h. Dans les grandes villes, comme Paris, Lyon, Lille ou encore Toulouse, les bureaux fermeront plus tard, à 20h.

Un peu plus de 47 millions de Français sont appelés aux urnes ces dimanches 11 et 18 juin dans les 577 circonscriptions de métropole, d'outre-mer et de l'étranger pour départager les 7.882 candidats à un siège à l'Assemblée nationale. Un nombre sensiblement supérieur à celui des législatives de 2012 auxquelles 6.603 aspirants députés étaient en lice.

Les sondages prédisent une majorité plus que confortable pour Emmanuel Macron, qui aurait ainsi les mains libres pour mener sa politique. Le nouveau président pourrait voir près -plus?- de 400 députés étiquetés à ses couleurs entrer au Palais Bourbon. Un raz-de-marée presque sans équivalent sous la Ve République, comparable au plébiscite en faveur du général De Gaulle en juin 1968. Les perdants annoncés, du PS à LR en passant par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, misent toutefois sur un sursaut de leurs électorats respectifs, voire sur une abstention record qui pourrait rebattre les cartes.

