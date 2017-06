Elections législatives britanniques: les résultats complets et la composition du nouveau parlement

RESULTATS - Les Britanniques étaient appelés aux urnes jeudi 8 pour des élections législatives anticipées convoquées par la Premier ministre Theresa May. Alors que celle-ci en attendait un renforcement de son emprise sur le Parlement, ce qu'annonçaient initialement les sondages, les électeurs d'outre-Manche ont une nouvelle fois déjoué les pronostics: le parti conservateur a perdu la majorité et l'opposition travailliste de Jeremy Corbyn ressort renforcée du vote.

Le parti de Theresa May perd ainsi 12 sièges et ne compte plus que 318 députés, tandis que le Labour en gagne 29 pour un total de 261 élus. Viennent ensuite le Parti nationaliste écossais (SNP, 35 sièges, -21), les libéraux-démocrates (12, +4), le parti unioniste démocrate (10, +2), le Sinn Fein (7, +3), le parti du pays de Galles (4, +1) et enfin les écologistes (1, stable). A noter que l'extrême droite du UKIP perd son seul élu au Parlement et ne sera donc plus représentée.

En termes de voix, les écarts sont bien plus faibles entre les deux premiers partis, les conservateurs ayant recueilli 13.650.900 suffrages (42,4%) contre 12.858.652 pour le Labour (40%). Les lib-dem engrangent 2.367.048 bulletins (7,4%) devançant le SNP 977.569 (3%) tandis que derrière eux seuls les écologistes (1,6%) et le UKIP (1,8%) franchissent la barre des 1%. Une énorme contre-performance pour le UKIP qui perd près de 11% par rapport aux législatives de 2015.