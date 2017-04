Elections: il est encore temps de demander une procuration pour voter

Les élections présidentielle et législatives approchent à grand pas. Les Français se rendront en effet aux urnes les 23 avril et 7 mai prochains pour choisir leur nouveau président, puis les 11 et 18 juin pour élir les députés. Mais certains, pour des motifs qu'ils ne sont pas tenus d'expliquer, ne pourront s'y rendre en personne. Pour voter, il faut donc demander une procuration et donner le droit à un proche de voter à sa place. Et il est encore temps d'engager cette procédure.

Dans les faits, il est possible de faire la démarche jusqu'au 22 avril, mais les délais de transmission pouvant prendre quelques jours en fonction de la commune dans laquelle le mandant se trouve et celle où il doit voter, il est conseillé de s'y prendre un peu à l'avance pour ne pas rater le premier tour.

Quelle est la procédure à suivre? Premièrement, il faut choisir le mandataire qui votera à votre place. Il doit s'agir d'une personne majeure et inscrite sur les listes électorales de la même commune. Il n'est en revanche pas obligatoire de figurer dans le même bureau de vote. A noter qu'une personne ne peut recevoir qu'une seule procuration.

Une fois votre choix fait, il faut ensuite se rapprocher du commissariat de votre quartier ou du poste de gendarmerie. Il est aussi possible d'engager la procédure auprès du tribunal d'instance de votre lieu de travail ou de votre domicile. Il faudra s'y rendre avec une pièce d'identité, et dans certains cas, un justificatif de domicile peut être demandé. Sur place, un formulaire -avec les dates de validité de la procuration (période ou élection et tour(s) concerné(s)), les coordonnées du mandant et du mandataire- sera à remplir. Pour gagner du temps, il est possible de le télécharger sur le site du service-public et de le pré-remplir avant de se rendre au commissariat.

Après contre-signature du gendarme ou du policier qui a pris en charge la demande, un récépissé vous sera remis. Et le mandataire n'aura qu'à présenter sa carte d'identité et sa carte d'électeur, en signalant qu'il a une procuration, le jour du vote. Son nom figurera en effet sur une liste spécifique contenant toutes les personnes de la commune qui auront suivi le même processus.

A noter que les personnes en situation d'invalidité peuvent demander à ce qu'un agent du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche se déplace pour faire la demande de procuration.