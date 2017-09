Elections sénatoriales: les résultats complets

La droite conforte sa majorité, La République en Marche connaît son premier revers électoral, le FN stagne, le PS est soulagé et les communistes limitent la casse. Voilà ce que l'on peut retenir des résultats des élections sénatoriales de dimanche 24.

Ce sont 171 des 348 sièges qui ont été renouvelés par les grands électeurs. Et selon les derniers chiffres annoncés ce lundi 25, le nouveau Sénat devrait compter 159 élus Les Républicains, soit un gain de 17 sièges pour la droite. Un score conforté par celui ses alliés de l'UDI qui emportent huit nouveaux siège, portant leur total à 50.

La République en Marche savait déjà que cette élection serait loin d'être un raz de marée, mais c'est même un léger recul. En effet, à l'issu de ce renouvellement, le parti de la majorité présidentielle perd un siège et tombe à 28.

Après des gros revers électoraux à la présidentielle et aux législatives, la pertes de cinq sièges apparaît un moindre mal pour le Parti socialiste qui avec 81 sénateurs peut toujours se targuer d'être la première force de gauche et la deuxième sensibilité au sein de la haute assemblée, traditionnellement plus favorable à la droite.

Le FN ne remporte aucun nouveau siège et reste donc avec deux sénateurs. Le groupe communiste enregistre un net recul en perdant six de ses 18 sièges. Mais avec 12 sénateurs, il assure l'essentiel en gardant le droit de former un groupe.

Les radicaux de gauche perdent quatre siègent et se retrouvent également à 12 élus. Les écologistes, dont le groupe avait disparu en juin après avoir compté dix élus, sont désormais quatre.