Emmanuel Macron pourrait rencontrer la chancelière Angela Merkel, François Fillon embarassé

Emmanuel Macron continue sa tournée auprès des principaux partenaires européen. Après s'être rendu à Londres et avoir rencontré Theresa May, la première ministre britannique, des rumeurs font état d'une rencontre possible entre le candidat de En Marche! Et Angela Merkel, la chancelière allemande, ni plus, ni moins.

C'est le magazine Le Point qui révèle l'information, se basant sur des confidences faites par des députés européens membre de LR (Les Républicains). Ces derniers ayant rencontré François Fillon mercredi 22, le candidat vainqueur des primaires de la droite les a mis au courant de la rencontre entre son rival et la chef de l'exécutif allemand. Une perspective qui visiblement embarrasse beaucoup le candidat au coude à coude avec Emmanuel Macron dans les sondages pour la deuxième place au premier tour le dimanche 23 avril.

Pour Fillon en effet, la démarche de la chancelière, tentée de recevoir Macron pour anticiper son éventuelle victoire en mai, serait "déloyale". Une telle visite serait en effet un atout considérable en termes d'image pour le candidat de En Marche! En lui donnant une stature internationale, et en renforçant sa crédibilité et sa position de rassembleur, accentuée déjà par l'alliance avec François Bayrou (MoDem).

La perspective d'une telle rencontre, si elle n'a pas encore été confirmée par les intéressés, semblent en tout cas très crédible. Emmanuel Macron dispose en Allemagne et auprès de la chancelière d'influents contacts depuis sa période où il travaillait à l'Élysée comme conseiller de François Hollande. Il est notoirement proche de Nikolaus Meyer-Landrut, l' ambassadeur d'Allemagne à Paris, depuis l'époque où les deux hommes œuvraient au rapprochement bilatéral entre les patronats français et allemands.